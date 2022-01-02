السودان.. اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

الوكيل الإخباري-أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع في مواجهة آلاف المتظاهرين، في شوارع العاصمة الخرطوم، الذين يطالبون بانسحاب الجيش السوداني من الحياة السياسية.

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وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن السلطات السودانية عطلت بعض خدمات الإنترنت.



ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن مجموعة "نت بلوكس" لمراقبة الإنترنت قولها إن خدمات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة قُطعت في الصباح، وذلك بالتزامن مع بدء تجمع المتظاهرين في عدة مدن وبلدات.



وأفاد شهود من وكالة رويترز أيضا بأن خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم بدت معطلة قبل موعد الاحتجاجات.



كما نصبت السلطات حواجز على عدة طرق في الخرطوم.

بي بي سي

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