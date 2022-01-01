السودان.. البرهان يتعهد بانتخابات حرة وعدم الانزلاق للفوضى

الوكيل الإخباري-تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، الجمعة، بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وحماية بلاده من الانزلاق نحو الفوضى والخراب.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة الذكرى الـ66 لاستقلال البلاد، وفق بيان لمجلس السيادة السوداني.



وقال البرهان :"نجدد تأكيدنا على التمسك بحماية البلاد من الانزلاق نحو الفوضى والخراب، والعمل الجاد للحفاظ علـى نجاح الفتـرة الانتقالية واستكمال مهامها ومواصلة مسيرة السلام".



فيما تعهد بـ"بناء كل مؤسسات الحكم الانتقالي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في وقتها المُحدد (مقررة في يوليو/تموز المقبل) يفٌوض فيها الشعب السوداني من يختاره لحكم البلاد".



كما دعا إلى التحلي بالحكمة وإعلاء قيمة الوطن والانتماء، قائلا: "التنازع حول السلطة وما ترتب عليه من إزهاق للأرواح وإتلاف للممتلكات يوجب علينا جميعا تحكيم صوت العقل".



ومضى مؤكدا أن "تحقيق التوافق يتم بقبول الحوار الجاد وهو مفتوح للجميع (..) السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عن طريق الانتخابات"، حسب البيان ذاته.



وتأتي كلمة البرهان بالتزامن مع اندلاع مظاهرات حاشدة في الخرطوم وعدة ولايات سودانية، للتنديد بالاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بحكم مدني.



الأناضول

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