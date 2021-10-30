السودان .. الحشد لمظاهرة مليونية ضد الانقلاب اليوم

الوكيل الإخباري- يشهد الوضع في السودان تطورات متسارعة، على وقع انقلاب العسكر على الحكم في البلاد، في وقت تتواتر الدعوات الأميركية لحماية حق المتظاهرين في الاحتجاج وإعادة الحكم للمدنيين.

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وتتصاعد التحذيرات من استخدام القوة ضد المتظاهرين الذين من المتوقّع أن يحتشدوا في شوارع الخرطوم اليوم السبت بدعوة من طرف قوى الحرية والتغيير.



وطالب تجمع المهنيين السودانيين بحل المجلس العسكري وقوات الدعم السريع، في وقت دعت فيه قوى الحرية والتغيير إلى مسيرات ومظاهرات مليونية اليوم السبت رفضًا للانقلاب العسكري.



وحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجيش السوداني على التحلي بضبط النفس والسماح للناس بالتظاهر السلمي.



بدورها، دعت الولايات المتحدة قوات الأمن السودانية إلى "الإحجام عن أي شكل من أشكال العنف ضد المحتجين والاحترام الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي".



وقام الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بحل حكومة عبد الله حمدوك، واعتقل الجنود وزراء في الحكومة يوم الإثنين الماضي، مما دفع الدول الغربية إلى قطع مساعدات بمئات الملايين من الدولارات للسودان.



ودعا معارضو الانقلاب إلى مظاهرات حاشدة السبت تحت شعار "ارحلوا".

يأتي ذلك، بعدما قتل ما لا يقل عن 11 محتجًا في اشتباكات مع قوات الأمن الأسبوع الماضي. ويقول السكان إنهم يخشون من التعرض لحملة قمع شاملة.

المصدر: العربي