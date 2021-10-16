السبت 16-10-2021
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السبت، 16-10-2021 01:45 م

السودان.. المتظاهرون يحتشدون أمام القصر الرئاسي بالخرطوم

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الوكيل الاخباري- خرج آلاف السودانيين اليوم السبت، في مظاهرة أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بـ"استرداد الثورة وتحسين الأوضاع المعيشية".

وأفاد مصدر، بأن المتظاهرين المناوئين للحكومة وصلوا إلى الحاجز الشرطي بالقرب من مجلس الوزراء.

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وفي وقت سابق اليوم قررت السلطات السودانية إغلاق الطرق المؤديه إلى مجلس الوزراء السوداني تخوفا من اعتصام تنظمه القوى المعارضه للحكومة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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