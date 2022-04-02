السودان.. انتشال 13 جثة عقب غرق مركب في النيل الأزرق

الوكيل الإخباري-أفادت وسائل إعلام سودانية، السبت، عن انتشال 13 جثة بينهم 11 من أسرة واحدة، إثر غرق مركب بنهر النيل الأزرق بولاية سنار جنوبي (شرق).



وقالت صحيفة "اليوم التالي" المحلية الخاصة، إن منطقة تريرة بمحلية السوكي بولاية سنار شهدت فاجعة كبيرة بغرق 23 شخصا إثر ابتلاع النيل الأزرق مركبا.



وأشارت إلى انتشال جثث 11 فتاة من أسرة واحدة من ضمن 13 جثة تم العثور عليها الجمعة، بينما تواصل فرق الدفاع المدني والهلال الاحمر السوداني ومتطوعي من المنطقة في محاولة العثور على 10 آخرين، دون تحديد مصيرهم.



من جانبه، قال الهلال الأحمر السوداني، السبت، وفق بيان صحفي ، اطلعت عليه الأناضول، إن متطوعيه بمحلية السوكي مع الدفاع المدني والمجتمع المحلي شاركوا في عملية انتشال الجثث إثر حادث غرق المركب.



وأشار إلى أن المتوفين غرقا أغلبهم من النساء العمالات باليومية في مجال الزراعة .



ولم تعقب السلطات السودانية على الواقعة حتى الساعة 11.40 تغ.

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