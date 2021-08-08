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الأحد، 08-08-2021 08:56 م

السودان... انهيار سد جديد في شمال دارفور

سودان


الوكيل الإخباري - شهدت ولاية شمال دارفور، غربي السودان، انهيار سد جديد لتخزين مياه الأمطار أقامته إحدى الشركات المحلية بدعم من منظمة إيطالية في منطقة كندية.

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وأعلنت وزارة البنى التحتية السودانية، أن انهيار سد كندية الذي لم يعرف سببه بعد لم يخلف خسائر بشرية.


وقام مسؤولون من الوزارة، اليوم الأحد، بتفقد منطقة سد المياه الجديد الذي أقامته شركة البيان للإنشاءات بدعم من منظومة كوبي الإيطالية للوقوف على أسباب انهياره.


وجرى إنشاء السد في إطار تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالمناطق الريفية بالولاية، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).


انهار سد "كندية" الجديد بوحدة الصياح الإدارية بمحلية مليط بولاية شمال دارفور، الذي تم إنشاؤهُ حديثاً بواسطة شركة البيان للإنشاءات وبدعم من منظمة كوبي الإيطالية، ضمن مشروعات حصاد المياه في المناطق الريفية بالولاية.


وأعلنت الوزارة أنها بصدد استدعاء منظمة كوبي العالمية الداعمة وشركة البيان المنفذة لمعرفة سبب عدم التزامهم بتشييد السد وفق التصاميم والمواصفات اله‍ندسية الواردة في العقد المبرم.


ويشهد السودان خلال هذه الأيام أمطارا غزيرة تسببت في إغراق شوارع العاصمة الخرطوم بالمياه، وفي شل حركة المرور.

 

سبوتنيك عربي




 




 

 


 

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