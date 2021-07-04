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الأحد، 04-07-2021 09:48 ص

السودان تعبر عن قلقها تجاه الأحداث التي تشهدها إثيوبيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة السودانية، أنها تشعر ببالغ القلق، إزاء ما يدور في إثيوبيا من تطورات قد تؤدي إلى آثار سلبية على الاستقرار الإقليمي، لا سيما على دول الجوار.

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وشددت الحكومة السودانية على أن "مستقبل الجارة إثيوبيا يحدده الإثيوبيون"، مشيرة إلى أنه "بحكم علاقات الجوار والمصالح، فإن الحكومة السودانية لن تدخر وسعا للعمل مع كافة الأطراف الإثيوبية من أجل الوصول إلى توافق بينها، يعزز وحدة إثيوبيا وفق الرؤية التي يقررها الإثيوبيين".


وأضافت الحكومة، "في هذا الإطار، ستعمل الحكومة السودانية بشكل وثيق مع دول الجوار والأسرة الدولية في سبيل تحقيق هذه الغاية".


وناشدت الحكومة السودانية كافة الأطراف في إثيوبيا "وقف القتال، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المحتاجين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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