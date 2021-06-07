السودان تكشف مخططات ' القاعدة ' لتفجيرات بالخليج

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الاثنين، بأن قوات الأمن قبضت على 9 عناصر من تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات في دول الخليج.



وقالت أن نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة وبالتعاون مع الأجهزة المختصة، أوقفت 9 إرهابيين في الخرطوم ينتمون لتنظيم "القاعدة" من جنسيات مختلفة.

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وكشف وكيل نيابة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة أحمد سليمان العوض، أن التحقيقات أظهرت أن المعتقلين متهمون في بلدانهم بارتكاب جرائم إرهابية، لافتا إلى أن بعضهم دخل السودان عن طريق التهريب لتلقي تدريبات تستهدف الخليج العربي.

وأكد العوض أن التحري مع المتهمين بدأ منذ أكثر من شهرين ولا يزال مستمرا، مشيرا إلى أن النائب العام السابق تاج السر الحبر، كان قد تلقى قبل أيام من استقالته، طلبا من النائب العام الإماراتي لتعاون دولي بتسليم متهمين يتبعون لتنظيم "القاعدة" إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر- روسيا اليوم















