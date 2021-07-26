الإثنين 26-07-2021
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الإثنين، 26-07-2021 02:09 م

السودان تناقش مع مصر تطورات أزمة سد النهضة

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الوكيل الإخباري- وصلت وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان، بياتريس واني، إلى القاهرة، اليوم الاثنين، قادمة من تركيا، فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

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ووفقا لوسائل إعلام مصرية، تبحث الوزيرة خلال زيارتها للقاهرة دعم علاقات التعاون الثنائي، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي.


وتلتقي وزيرة خارجية جنوب السودان، خلال زيارتها هذه، عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية، خاصة فى إطار اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، لبحث دعم علاقات التعاون في جميع المجالات، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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