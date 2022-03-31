الخميس 31-03-2022
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الخميس، 31-03-2022 01:56 م

السودان .. حظر التجمع وسط الخرطوم قبيل انطلاق المظاهرات

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الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السودانية، الخميس، حظر التجمعات وسط العاصمة الخرطوم قبيل ساعات من انطلاق تظاهرات تطالب بـ"الحكم المدني" في البلاد.

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ودعت لجنة أمن ولاية الخرطوم، في بيان، المواطنين السودانيين إلى "أن يكون تجمع المواكب (المسيرات) بالميادين العامة بالمحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها، والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية".


وتابعت: "كما أن منطقة وسط الخرطوم غير مسموح بالتجمعات فيها".
ومنطقة وسط الخرطوم يُقصد بها من السكة حديد جنوبا حتى مقر القيادة العامة للجيش شرقا وشارع النيل شمالا.


وأفادت اللجنة الأمنية بأن "حركة السير ستكون كالمعتاد، وأن الكباري (الجسور) مفتوحة ولم يتم قطع الاتصالات، وستقوم بواجباتها في تأمين المواكب والتجمعات بتمكين المواكب من توصيل رسالتها".


وشددت على "ضرورة الالتزام بالسلمية في المواكب وعدم السماح للمخربين بالدخول وسط المتظاهرين السلميين، تفاديا لوقوع أعمال تخريب وإصابات".
ومظاهرات الخميس، خطوة أخيرة في جدول فعاليات تصعيدي لشهر مارس/ آذار الجاري، أعلنته "لجان المقاومة" (نشطاء)، ويشمل توقيت وأماكن المظاهرات والتجمعات وإغلاق الشوارع للمطالبة بالحكم المدني.

 

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