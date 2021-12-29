السودان.. حظر تجول جزئي في ولاية شمال دارفور

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السودانية، الأربعاء، فرض حظر تجول جزئي بولاية شمال دارفور (غرب)، على خلفية أعمال نهب طالت مخازن منظمة وبعثة دوليتين.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة أمن الولاية، عقب أعمال نهب لمخازن برنامج الغذاء العالمي، ومقر بعثتي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي "يوناميد"، وفق وكالة الأنباء الرسمية.



وذكرت الوكالة، أن "اللجنة أعلنت فرض حظر التجوال بالولاية (يوميًا) اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم (الأربعاء) حتى الخامسة صباحا (بالتوقيت المحلي)، حتى إشعار آخر".



وأضافت: "يجئ إعلان حظر التجوال على خلفية عمليات النهب الواسعة التي طالت عصر ومساء أمس (الثلاثاء) مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة الفاشر".

ودعا مدير شرطة الولاية، عبد الكريم حمدو، المواطنين إلى ضرورة "الالتزام بقرار حظر التجوال حفاظا على أرواحهم"، بحسب ما نقلته الوكالة.

وأوضح المسؤول الأمني، أن "اللجنة أعدت خطة لتأمين المرافق الاستراتيجية والحيوية في الولاية".



والثلاثاء، أصدر حاكم إقليم دارفور السوداني، مني أركو مناوي، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق حول نهب مقر بعثة "يوناميد" في الفاشر، وقبل ذلك، ألقت السلطات القبض على متهمين في عملية النهب.



فيما أدان أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، السبت، ما تعرض له مقر البعثة من عنف ونهب، واصفا ما حدث بـ"المأساة".



وأُنشئت "يوناميد" قبل أكثر من 13 عاما بهدف حماية المدنيين في إقليم دارفور، الذي شهدا نزاعا مسلحا بين الحكومة وجماعات مسلحة أسفر عن مقتل آلاف وتشريد ملايين من سكانه، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول