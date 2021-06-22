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الثلاثاء، 22-06-2021 10:00 ص

السودان: طرح مبادرة حول الأزمة الوطنية وقضايا الإنتقال

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الوكيل الإخباري- يطرح رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، مبادرة حول الأزمة الوطنية السودانية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.اضافة اعلان


وبدأ حمدوك بإجراء لقاءات ومشاورات واسعة مع قيادات السلطة الانتقالية والقوى السياسية والمدنية وقوى ثورة ديسمبر، بخصوص تطوير مبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام"، والتي تهدف لتوحيد مكونات الثورة والتغيير وإنجاز السلام الشامل، وتحصين الانتقال الديمقراطي وتوسيع قاعدته وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر "حرية، سلام وعدالة".

ومن المقرر، أن يقدم رئيس الوزراء السوداني مبادرته للشعب السوداني ويفصل فيها وفي الخطوات التالية بما في ذلك اللقاءات المتوقع إجراؤها مع المكونات المجتمعية المختلفة لطرح المبادرة عليها.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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