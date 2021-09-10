الجمعة 10-09-2021
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الجمعة، 10-09-2021 08:28 م

السودان: عشرات الضباط الإثيوبيين يطلبون اللجوء

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الوكيل الإخباري - أعلنت معتمدية اللاجئين بالسودان يوم الجمعة أن عشرات العسكريين الإثيوبيين تقدموا بطلبات لجوء للسودان على خلفية الحرب الدائرة في بلادهم منذ نوفمبر 2020.

وحسب بيان صادر من معتمدية اللاجئين السودانية فإن 120 من الضابط الإثيوبيين في معسكر أم قرقور الواقع شرق السودان، تقدموا بطلبات لجوء إلى حكومة السودان.

وأضاف البيان أن الضباط الإثيوبيين الذين طلبوا اللجوء كانوا في قوام قوات حفظ السلام الأممية في السودان.

وأشار إلى أن الضباط الإثيوبيين يحملون رتب عسكرية رفيعة، لافتا إلى أن بينهم 106 من العسكريين و14 من العسكريات، وجميعهم ينتمون لقبائل تيغراي.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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