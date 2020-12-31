الخميس 31-12-2020
الوكيل الاخباري

ترفيع 434 موظفا في التنمية الاجتماعية

الحكومة تعلن عن 712 فرصة عمل للأردنيين - رابط التقديم

توجيهات من وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات

الحكومة ترفع أسعار المحروقات

تثبيت بند فرق أسعار الوقود عند صفر

مدير الأمن العام يوجه رسالة للاردنيين

توضيح حكومي حول تطورات عمل المقاهي وتقديم الاراجيل

قرار من الجمارك الاردنية للتسهيل على المواطنين

لماذا تعطل تطبيق واتساب في الاردن ؟

استثناءات الحظر الشامل

الخميس، 31-12-2020 02:21 م

السودان.. فصل 185 طالبا من كلية علوم الشرطة والقانون

5fedb6c94c59b767372be1ef


الوكيل الاخباري- أصدر وزير الداخلية السوداني الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس، قرارا بفصل 185 طالبا من الدفعة 70 من التدريب العسكري الخاص بكلية علوم الشرطة والقانون، لمخالفتهم القانون والسلوك.

ونص القرار على استمرار الطلاب الأجانب فقط حتى التخريج لوجودهم بحكم بروتوكولات واتفاقيات تعاون تدريبي مع بعض الدول، وعددهم 19 طالبا.

وجاء الفصل حسب القرار، لمخالفتهم قانون ولوائح وأعراف وتقاليد وإرث وسلوك الشرطة السودانية بما يشمل مخالفة لوائح كلية علوم الشرطة والقانون.

ويأتي القرار استنادا على مخرجات اجتماع عقد مساء يوم الأربعاء بكلية علوم الشرطة والقانون برئاسة نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة، الفريق شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
م

مصر تعلق على قرب التوصل إلى مصالحة بين الرباعية وقطر

ظريف-3-1200x675

إيران: هناك معلومات تشير إلى مخطط أمريكي لشن حرب

5fedbb814c59b7646665d6dd

دارفور.. القبض على سارقي مدفع مضاد للطيران

333-3

الكويت.. تمديد صلاحية جواز السفر 10 سنوات

ناج

جريمة هزت الكويت .. الإعدام لسيدة ضربت مخدومتها حتى الموت

1220202925311725533253

المخابرات الأمريكية ستغير تشكيلة فريق حماية بايدن

أخبار متعلقة
برلمان

إيران .. البرلمان يصادق على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

عون

لبنان .. قانون لتعويض ضحايا انفجار مرفأ بيروت

ت

الحكومة الإيرانية تحذر من رفع تخصيب اليورانيوم