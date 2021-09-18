السبت 18-09-2021
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السبت، 18-09-2021 04:46 م

السودان.. محتجون يغلقون موانئ البحر الأحمر لليوم الثاني

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الوكيل الاخباري - أعلن مجلس قبلي شرقي السودان، السبت، إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان (شرق) والعاصمة الخرطوم، لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك في تصريحات لأحمد موسى القيادي والمستشار القانوني بـ"المجلس الأعلى لنظارات البجا" شرقي البلاد.

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ويحتج المجلس، على مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في جوبا، بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، حيث يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار، وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.

 

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