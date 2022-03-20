السودان.. مصرع طفل إثر حريق بمركز إيواء في الجنينة

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات السودانية، الأحد، مصرع طفل وإصابة امرأة جراء حريق نشب في مركز لإيواء النازحين بمدينة الجنينة مركز ولاية غرب دارفور أقصى غربي البلاد.

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وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سونا"، أن وفداً من حكومة الولاية، برئاسة منسق شؤون السلام، الطيب زكريا، ومفوض العون الإنساني، الصادق محمد أحمد، زار مركز "الزهراء" لإيواء النازحين.

وأوضحت أن الزيارة تأتي على خلفية "حدوث حريق بالمعسكر بسبب الرياح (أمس السبت)، ما أدى إلى وفاة طفل وإصابة امرأة ، وحرق عدد من الماشية وإتلاف محاصيل وأدوات منزلية".



ووجه منسق شؤون السلام الطيب زكريا "بضرورة تكوين لجنة مصغرة بشأن حصر الخسائر المادية توطئة لرفعها لوالي (حاكم) الولاية لاتخاذ التدابير اللازمة".



من جهته أعلن مفوض العون الإنساني الصادق أحمد، "جاهزية المفوضية بالتنسيق بالجهات المعنية لتقديم المساعدات فيما يتعلق بتوفير المأوى والغذاء".



وتسببت حرب دارفور التي اندلعت عام 2003 في لجوء ونزوح 2.5 مليون شخص يعيشون في مخيمات داخلية وخارجية، حسب الأمم المتحدة.

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