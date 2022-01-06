السودان.. مظاهرات جديدة تطالب بـ 'حكم مدني كامل'

الوكيل الإخباري-شرع آلاف السودانيين، الخميس، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، للمطالبة بـ"حكم مدني كامل".

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ووفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج متظاهرون في مدن الخرطوم، وبحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، وكسلا والقضارف وبورتسودان (شرق)، ومدني والمناقل (وسط)، وعطبرة والدامر (شمال)، وكوستي والأبيض (جنوب)، وسنجة والدمازين (جنوب شرق)، ونيالا (غرب).

وحمل المحتجون أعلام السودان، ورددوا هتافات ترفض "الحكم العسكري" وتطالب بـ"عودة الحكم المدني الديمقراطي".



كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: "الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات"، و"الشعب أقوى والردة مستحيلة"، و"حرية، سلام، وعدالة"، و"لا تفاوض، لا شراكة، ولا مساومة"، و"نعم للحكم المدني الديمقراطي"، بحسب مراسل الأناضول.



وقبيل انطلاق المظاهرات، انتشرت قوات أمنية بكثافة في الخرطوم، وأغلقت بعض الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد افتاح البرهان.

وفي خطوة متكررة، انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات عن الهواتف الخلوية في الخرطوم قبل ساعات من انطلاق المظاهرات، وفق إفادات مواطنين سودانيين للأناضول.



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