السودان.. مظاهرات ليلية ودعوات لـ"مليونية" الخميس

الوكيل الإخباري-شارك عشرات السودانيين، مساء الأربعاء، في مظاهرات بالعاصمة الخرطوم ومدينة "ود مدني"(وسط)؛ للمطالبة "بالحكم المدني ورحيل العسكر عن السلطة".



جاء ذلك بالتزامن مع دعوات لمظاهرات جديدة الخميس، وبعد ساعات من مظاهرات شهدتها العاصمة، أصيب فيها 16 شخصًا، بحسب لجنة طبية غير حكومية.



ومنذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.



وأفاد مراسل الأناضول وشهود عيان، أن عشرات المتظاهرين في أحياء جنوبي العاصمة الخرطوم "جبرة والصحافة والامتداد والكلاكلة" وفي مدينة ود مدني، خرجوا في مظاهرات ليلية؛ "للمطالبة بالحكم المدني وإبعاد العسكر عن السلطة".



وذكر شهود أن المحتجين رددوا شعارات تنادي بـ"مدنية الدولة وعودة العسكر للثكنات والقصاص من قتلة المتظاهرين".



وبثت "لجان مقاومة ود مدني" (مسؤولة عن تنظيم المظاهرات)، على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" مقاطع مصورة، لمظاهرات ليلية بالمدينة.



على الصعيد نفسه أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، عن 16 إصابة في مظاهرات خرجت نهار الأربعاء في حي "بري " شرقي الخرطوم.



وقالت اللجنة الطبية (غير الحكومية) في بيان اطلعت عليه الأناضول " إنه تم حصر 16 إصابة في مظاهرات الأربعاء (30 مارس) بحي بري".



وأوضحت أن "مجمل الإصابات 16 بينها حالة إًصابة بالرصاص الحي في الصدر استدعت تدخلا جراحيا، و14 إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه بسلاح خرطوش من بينها إصابات في البطن والصدر، وحالة إصابة في الرأس بآلة حادة".



وأكدت استمرارها في عملها الميداني لرصد اعتداءات قوات "السلطة الانقلابية".



وحتى الساعة 9:00 ت.غ، لم تصدر السلطات السودانية بيانا بهذا الشأن.



في غضون ذلك، دعت تنسيقيات لجان مقاومة مدن الخرطوم وبورتسودان (شرق) وود مدني، وسنار (جنوب شرق) في بيانات منفصلة اطلعت عليها الأناضول للخروج في "مليونية 31 مارس/ آذار" (الخميس).



وقالت "تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم" في بيان: "ستخرج حشودنا في مليونية 31 مارس وستكون خير بداية لليالٍ ثورية كبيرة في شهر رمضان المبارك".



وأضاف البيان: "ستتوجه الحشود نحو القصر الرئاسي لأن كلمة الشعب هي العالية وسقوط الانقلاب أصبح وشيكا".



وتأتي الدعوة لمظاهرات الخميس، كخطوة أخيرة من جدول فعاليات تصعيدي لشهر مارس الجاري أعلنته "لجان المقاومة"، ويشمل توقيت وأماكن المظاهرات والتجمعات وإغلاق الشوارع، للمطالبة بالحكم المدني.



وتشكلت "لجان المقاومة" في المدن والقرى، عقب اندلاع احتجاجات ديسمبر/ كانون الأول 2018، وكان لها الدور الأكبر في إدارة المظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس آنذاك عمر البشير، في أبريل/ نيسان 2019.

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