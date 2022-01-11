السودان.. مظاهرة نسائية في الخرطوم احتجاجا على 'قتل متظاهرين'

الوكيل الإخباري-شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرة نسائية احتجاجا على "قتل متظاهرين" وتضامنا مع أسر الشهداء الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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وجرت المظاهرة التي شاركت بها عشرات من النساء في شارع "الشهيد عبد العظيم" بمدينة أم درمان، تحت شعار "موكب الأمهات الرافض لقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني الديمقراطي".



ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات مكتوب عليها، "ما تقتل ولدي" و"ما تقتل بتي" ، كما رددن شعارات "قاتل ولدي ما بحكم بلدي"، وفق مراسل الأناضول.



ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التظاهرة حتى الساعة 12:30 (ت.غ).



والاثنين أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.



في المقابل أعلنت الشرطة السودانية، وفاة مواطن سوداني وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.



ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.



الأناضول