الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

الأردن يترأس أول اجتماع دولي للزيتون

"الخصاونة" يدعو لمساواة رواتب "المفتي" مع القاضي الشرعي

"الداخلية" توقف العمل بـ"الإقامة الجبرية" لمدة 3 أشهر وتستثني حالات محددة - تفاصيل

"تجارة الأردن": تخفيض التعرفة الجمركية يطبق مع دول لم يوقع الأردن معها اتفاقيات تجارة حرة

قطر: وفاتان و4169 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مطالب نيابية باستدعاء لجنة تسعير المحروقات وإلغاء الضريبة المقطوعة

16 وفاة و2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

مشادات بين النواب والحكومة خلال مناقشة تعرفة الكهرباء الجديدة - فيديو

العجارمة: لن تمرر الموازنة حتى تلغى التعرفة الكهربائية الجديدة

الثلاثاء، 11-01-2022 02:58 م

السودان.. مظاهرة نسائية في الخرطوم احتجاجا على 'قتل متظاهرين'

fcd29714-11e4-4562-adef-36933727cb4b_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري-شهدت مدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، مظاهرة نسائية احتجاجا على "قتل متظاهرين" وتضامنا مع أسر الشهداء الذين سقطوا منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

اضافة اعلان


وجرت المظاهرة التي شاركت بها عشرات من النساء في شارع "الشهيد عبد العظيم" بمدينة أم درمان، تحت شعار "موكب الأمهات الرافض لقتل المتظاهرين الذين يطالبون بالحكم المدني الديمقراطي".


ورفعت المتظاهرات صور القتلى ولافتات مكتوب عليها، "ما تقتل ولدي" و"ما تقتل بتي" ، كما رددن شعارات "قاتل ولدي ما بحكم بلدي"، وفق مراسل الأناضول.


ولم يصدر تعليق من السلطات السودانية حول هذه التظاهرة حتى الساعة 12:30 (ت.غ).


والاثنين أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 63 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراحه.


في المقابل أعلنت الشرطة السودانية، وفاة مواطن سوداني وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد.


ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.


الأناضول

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
61dd72684c59b70b245f07bf

زلزال بقوة 6.7 درجة في ولاية ألاسكا

thumbs_b_c_6987dd098ebbd1f3daf682c72efcea7e

الخارجية الروسية: نعول على حوار بناء وجوهري مع الناتو

355252_14_1641906577

رئيس أوكرانيا يبدي استعداده لإنهاء الحرب شرقي البلاد

thumbs_b_c_5b31eb8fa327969a8dd87cfdbef2c10d

الجيش اليمني يعلن سيطرته على 'مناطق واسعة' جنوب مأرب

db3e86b9-a3cb-4c43-978a-5d988dba5a74_16x9_1200x676

معهد الفلك المصري: توابع زلزال المتوسط ستستمر لـ 3 أيام

1050061324_217_0_2948_2048_1920x0_80_0_0_d5f9125958667abc5b4fc3a4111b4e2d

وزير الدفاع الروسي: قوات حفظ السلام لن تنسحب الا حين استقرار الوضع بالكامل في كازاخستان

أخبار متعلقة
0edf4639-f2a3-477c-9372-34e5447214c1

السودان..الأمن يفرق المتظاهرين لمنعهم من الوصول الى القصر الرئاسي في الخرطوم

0675da65b4820d8a63e9514f3d69e8cb

السودان.. إغلاق جسور وطرق بالخرطوم قبيل مظاهرات مطالبة بحكم مدني

619f77054c59b760d076a44d

السودان.. مظاهرات جديدة تطالب بـ 'حكم مدني كامل'

czo5MjoiaHR0cHM6Ly9lbWFyYXQtbmV3cy5hZS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAyMS8xMi9lbWFyYXQtbmV3c18yMDIxLTEyLTI1XzEwLTM5LTUzXzcwMjMxMC5qcGciOw==

قطع الإنترنت عن السودان قبل انطلاق الاحتجاجات

93-181706-sudanese-security-protesters-un_700x400

السودان.. اطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين

2

واشنطن تدين مقتل 4 سودانيين وإصابة عشرات في مظاهرات الخميس