السودان .. مقتل شخص بالرصاص في احتجاجات أمس

الوكيل الإخباري-قالت لجنة أطباء السودان، اليوم الاثنين، إن شخصا قتل بالرصاص في احتجاجات أمس بمنطقة شرق النيل في الجهة المقابلة للعاصمة الخرطوم.

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وشارك مئات آلاف في احتجاجات بالخرطوم أمس ضد الانقلاب العسكري الذي شهده السودان يوم 25 أكتوبر حيث واجهتهم قوات الأمن بوابل من قنابل الغاز والصوت.



وقالت اللجنة المركزية لأطباء السودان في بيان، إن الرجل البالغ من العمر 28 عاما أصيب برصاصة في منطقة شرق النيل عبر النهر من العاصمة الخرطوم.



حاول المتظاهرون الاعتصام خارج القصر الرئاسي، وتمكنوا من الوصول إليه لأول مرة بعد أسابيع من الاحتجاجات، لكن تم تفريقهم بعد غروب الشمس.

وقالت وزارة الصحة إن ما مجموعه 123 شخصا أصيبوا جراء الاحتجاجات.

وكانت الاحتجاجات قد دعت إليها لجان مقاومة الأحياء ودعمتها الأحزاب السياسية تحت شعارات رافضة للحكم العسكري.

روسيا اليوم