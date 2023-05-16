الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 04:26 م

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

64637cac4c59b70c482f949f


الوكيل الإخباري- استقبل مطار بورتسودان السوداني صباح اليوم الثلاثاء، الجسر الجوي المصري من معينات الإمداد الطبي المقدمة لوزارة الصحة الاتحادية٠

اضافة اعلان

 

وكان في استقبال الطائرات والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج أحمد وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية لواء ركن محمد عثمان محمد حمد، وقنصل جمهورية مصر العربية ببورتسودان السفير سامح فاروق، وعدد من المسؤولين.

وعبر والي الولاية عن شكره وتقديره لـ"الأشقاء شعب وحكومة جمهورية مصر العربية والجهود المتصلة في إيواء النازحين السودانيين".

فيما أكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية "هدوء الأحوال الأمنية على امتداد الولاية وتأمين مطار بورتسودان الدولي لاستقبال المساعدات الانسانية من الدول الشقيقة".

وأشار السفير المصري بالسودان بأن الجسر الجوي المصري يأتي بتوجيهات من القيادة السياسية المصرية وبمتابعة من القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية وبالتنسيق مع ألاجهزة المختلفة تضامنا مع الشعب السوداني، مبينا أن الجسر الجوي يتكون من طائرتين بحمولة (20) طن من الإمدادات الطبية والايواء العاجلة.

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

الخارجية السودانية تدين الاعتداء على السفارة الأردنية بالخرطوم

646373bf4c59b707ae7ba7d1

مدفيديف يكشف ماذا ستفعل روسيا بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية

6463855d4c59b707ae7ba7e4

كيليتشدار أوغلو يبحث مع أنصاره خطة لمواجهة أردوغان

64637b044236047738479888

الإمارات تكمل 100 يوم في إغاثة متضرري زلزال سوريا

646381c3423604051d1cd35c

تركيا تدخل تعديلات على التصويت الخارجي في الانتخابات الرئاسية

64637c1b4c59b71ee3341f55

كيليتشدار أوغلو يجري تغييرا قبل مواجهة أردوغان في سباق الحسم على رئاسة تركيا

أخبار متعلقة
photo_588654

مفوض حقوق الإنسان بالسودان يدعو طرفي النزاع للمفاوضات

643e8ceb4c59b70e1125bc9a

خبير يحذر من كارثة في السودان

image

ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان إلى 144 قتيلا

image - 2023-04-18T085214.683

الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف إطلاق النار في السودان

6

عمرو موسى: أمن مصر مهدد

1

واشنطن تطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في السودان