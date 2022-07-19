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الثلاثاء، 19-07-2022 03:14 م

السودان.. وصول تعزيزات أمنية لمناطق النزاعات بولايتي النيل الأزرق وكسلا

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الوكيل الإخباري- أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا" بأنه وصلت لمناطق النزاعات بولايتي النيل الأزرق وكسلا في البلاد، اليوم الثلاثاء، تعزيزات أمنية.

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وأوضحت "سونا" أن "تعزيزات أمنية من قوات الاحتياطي المركزي وصلت للمناطق التي شهدت بعض النزاعات والأحداث بولايتي النيل الأزرق وكسلا، عبر طيران الشرطة".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي "في إطار توجيهات لجنة الأمن والدفاع بإرسال تعزيزات عسكرية لتلك المناطق".

هذا و"قامت رئاسة قوات الشرطة بإرسال هذه القوات التي وصلت في زمن قياسي وباشرت مهامها فور وصولها، حيث ساهمت في إعادة الأمور إلي نصابها وتحقيق الامن والاستقرار في تلك الولايات، مما عزز من استتباب الأمن وسط المواطنين وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون"، وفق "سونا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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