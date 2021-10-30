السودان.. وفاة شخصين برصاص قوات الأمن

الوكيل الإخباري- توفي شخصان اليوم السبت في منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم برصاص قوات أمن المجلس العسكري في السودان، حسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية.

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وأضافت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، إن "الشخصين توفيا جراء طلق ناري بالرأس وآخر بالبطن خلال احتجاجات في منطقة أم درمان بالخرطوم" احتجاجا على استيلاء العسكريين على السلطة في البلاد.



وكانت الحكومة السودانية التي أعلن الجيش حلها، دعت في وقت سابق من اليوم السبت، الأجهزة الأمنية إلى الامتناع عن استخدام العنف تجاه المواطنين الرافضين لسيطرة العسكريين على الحكم وتقويض الانتقال الديمقراطي.

المصدر: روسيا اليوم