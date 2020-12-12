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السبت، 12-12-2020 03:53 ص

السودان يطالب بقمة أفريقية لمعالجة أزمة سد النهضة

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الوكيل الاخباري - أكد السودان إن لديه خيارات عدة تجري دراستها من قبل لجان متخصصة للتعامل مع أي مخاطر متوقعة من المرحلة الثانية لملء سد النهضة حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث حول السد.

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وجدد مسؤول سوداني تمسكه بطلبه الداعي لتغيير منهجية التفاوض بإعطاء دور أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي. فيما كشف ان الدول الثلاث (السودان واثيوبيا ومصر) اتفقت على ما يقرب من 90% من القضايا، وتبقت بعض النقاط الفنية المهمة.


وطالب السودان الاتحاد الأفريقي بلعب دور حيوي في جمع الأطراف والمساعدة في سد الفجوة في بعض القضايا العالقة وأكد مصدر سوداني مسؤول أن بلاده طالبت بعقد قمة لمكتب الاتحاد الأفريقي لتجديد الالتزام السياسي للأطراف الثلاثة (السودان، مصر، أثيوبيا) بالتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة . 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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