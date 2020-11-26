الخميس 26-11-2020
الوكيل الاخباري

تحذير هام للاردنيين حول استخدام المدافئ

توضيح حول موعد سريان حظر التجول الشامل

دعوة لإستخدام الوقود بالمنخفض الجوي تجنباً لارتفاع فاتورة الكهرباء

نقيب الصيادلة للوكيل : لقاحات ضد كورونا يمكن تخزينها عند حرارة غير منخفضة

القاء القبض على قاتل اردني في رومانيا

مديرية الامن العام تحذر المواطنين

ضبط مزور فحوصات كورونا لغايات السفر

برقيات تعاكس التوقعات

اربد: ورشة عمل حول العنف المبني على النوع الاجتماعي

لجنة الأوبئة تجيب الوكيل حول استمرارية الحظر الشامل الجمعة العام القادم

الخميس، 26-11-2020 03:07 م

السودان يعلن الحداد 3 أيام على الصادق المهدي

5fa052504c59b7387f4bd87b


الوكيل الاخباري - أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الخميس، الحداد لمدة 3 أيام في البلاد على وفاة رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

اضافة اعلان

قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيان، "أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020".

أعلن مجلس الوزراء الانتقالي حالة الحداد العام لمدة ثلاثة ايام ابتداءاً من اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م، كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها والسفارات السودانية، حداداً على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار.

وتابع "كما وجه بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج، حدادا على وفاة السيد الإمام الصادق المهدي، رئيس الوزراء الأسبق، وزعيم حزب الأمة، وإمام الأنصار".

 



توفي زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني ورئيس الوزراء الأسبق، الصادق المهدي، في الإمارات بعد تدهور حالته الصحية في أعقاب إصابته بفيروس كورونا المستجد.


ونقلت وسائل إعلام سودانية بينها صحيفة "السوداني"، اليوم الخميس، خبر وفاة السياسي البارز، وذكرت "غيب الموت مساء الأربعاء زعيم حزب الأمة وإمام الأنصار القيادي السوداني البارز الصادق الصديق المهدي (85) عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع الشهر الجاري".


وأوضحت الصحيفة أن المهدي قد تدهورت "حالته الصحية في الساعات الأخيرة، إثر إصابته بالتهاب رئوي حاد، جراء مضاعفات الفيروس".


وأكد حزب الأمة القومي السوداني نبأ وفاة زعيمه الصادق المهدي، الذي كان آخر رئيس وزراء منتخب بشكل ديمقراطي في البلاد قبل الإطاحة به بواسطة نظام الرئيس المخلوع عمر البشير عام 1989.


 

 

 

المصدر : سبوتنك

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ط

إعادة 19 تونسيا من ليبيا

HGJ

تركيا تصدر قرارات تعسفية ضد معارضيها بتهمة المشاركة في انقلاب 2016

74927-أنواع-المجوهرات

القبض على 8 آسيويين حاولوا تهريب مجوهرات إلى الخارج في البحرين

صين

احتجاج صيني للولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران

وكيل

بحث سعودي يمني لتنفيذ اتفاق الرياض

عراق

العراق : داعش زاد أنشطته في الفترة الأخيرة

أخبار متعلقة
دو

الأمم المتحدة.. تخصيص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع في العالم

5fa87f944c59b75dc15a89b3

الرئيس الجزائري يوجه رسالة من مقر اقامته للعلاج

باي

بايدن في خطاب النصر: سأباشر بالقضاء على كورونا

سودام

السودان يغلق جزءا من حدوده

534a9ee76d018ea11e20c13d0783e80a_239

استنفار أمني في ظل الانتخابات البرلمانية بمصر

شي

الصين تتفوق على الولايات المتحدة من حيث زيادة ثروة أغنيائها