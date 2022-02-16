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الأربعاء، 16-02-2022 10:57 ص

السودان ينصح رعاياه بمغادرة أوكرانيا وعدم السفر إليها

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الوكيل الإخباري-نصح السودان، رعاياه بمغادرة من تسمح ظروفهم دولة أوكرانيا مناشدا بعدم السفر إليها.

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جاء ذلك، الثلاثاء، وفق وكالة السودان للأنباء.
وقالت الوكالة الرسمية: "ناشدت الخارجية (في بيان)، جميع المواطنين السودانيين عدم السفر إلى أوكرانيا في هذه الفترة حتى تتضح الأمور، وأن يغادر من تسمح له الظروف بذلك نظرا للوضع الحرج والدقيق الذي يخيم على جمهورية أوكرانيا".

وأوصت السفارة رعاياها بضرورة التواصل عبر الهاتف الشخصي للقائم بالأعمال بالإنابة.


وتأتي مناشدة السودان لرعاياه وسط تنامي المخاوف الغربية من غزو روسي قريب لأوكرانيا، عقب احتشاد قواتها على الحدود بين البلدين.


وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".


ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.

 

الاناضول

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