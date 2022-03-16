السودان.. 26 إصابة حصيلة مظاهرات الثلاثاء بالخرطوم

الوكيل الإخباري-قالت لجنة أطباء السودان المركزية، فجر الأربعاء إن حصيلة إصابات مظاهرات الثلاثاء "15مارس" بلغت 26 إصابة في العاصمة الخرطوم.



وذكرت اللجنة الطبية غير الحكومية في بيان اطلعت عليه الأناضول أنه تم حصر 26 إصابة في مظاهرات 15مارس/آذار الجاري بالخرطوم بينها حالة إصابة بطلق ناري متناثر يرجح أنه بسلاح خرطوش، بالإضافة إلى حالة إصابة برصاص مطاطي.

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كما أضافت اللجنة: "هنالك إصابة في العين بعبوة غاز مسيل للدموع، و12 إصابة في أجزاء متفرقة من الجسم بعبوات غاز مسيل للدموع، وإصابة بقنبلة صوتية، وإصابة برايش رصاص بالإضافة إلى حالة طعن.



كما شملت 6 حالات إصابات سطحية متفرقة في الجسم نتيجة الرشق بالحجارة والتدافع والضرب بالهراوات، وحالة اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأشار البيان إلى أن هنالك إصابة جراء دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية (الجيش والشرطة والأمن).



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات.

والثلاثاء، شهدت العاصمة الخرطوم، مظاهرات احتجاجية رفضا لـ"اعتداء" القوات الأمنية على المتظاهرين، وللمطالبة بعودة الحكم المدني الديمقراطي في السودان.



والإثنين، شهدت الخرطوم وعدة مدن سودانية، مظاهرات مطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين، أصيب خلالها 133 متظاهر وفق لجنة أطباء السودان غير الحكومية.



ومنذ 25 أكتوبر تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات تطالب بـ"حكم مدني ديمقراطي كامل".

الاناضول

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