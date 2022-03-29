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الثلاثاء، 29-03-2022 01:17 م

السودان .. 73 إصابة في مظاهرات الإثنين بالخرطوم

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الوكيل الإخباري-قالت لجنة أطباء السودان المركزية، الثلاثاء، إن 73 متظاهرا أصيبوا في احتجاجات الإثنين بالعاصمة الخرطوم وولاية القضارف (شرق).

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وذكر بيان للجنة (غير حكومية)، أن "مجمل إصابات الاحتجاجات الشعبية يوم الإثنين بلغت 73، بينها 26 إصابة بطلق ناري".


وأوضح البيان أن الإصابات وقعت جراء استخدام قوات الأمن "الرصاص الخرطوش والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات".


وحتى الساعة 9:55 ت.غ، لم تصدر السلطات السودانية بيانا بهذا الشأن.
والإثنين، شهدت العاصمة الخرطوم، وولاية القضارف (شرق)، مظاهرات شعبية حاشدة للمطالبة بالحكم المدني الديمقراطي في البلاد.


واندلعت المظاهرات ضمن فعاليات لجان المقاومة بولاية الخرطوم لشهر مارس/آذار، التي تتضمن إغلاق للطرق ومواكب احتجاجية حتى بعد غد الخميس.
ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين أول 2021، احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.


ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ"تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

 

الاناضول

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