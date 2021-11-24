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الأربعاء، 24-11-2021 04:02 م

السويد: انتخاب امرأة لمنصب رئيس الوزراء

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الوكيل الإخباري-انتخب البرلمان السويدي اليوم الأربعاء، زعيمة الاشتراكيين الديموقراطيين ماغدالينا أندرسون، رئيسة للوزراء لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب، بعد أيام من المفاوضات الصعبة.

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وكانت أندرسون وزيرة للمالية في حكومة رئيس الوزراء  السويدية المستقيل ستيفان لوفين، وخلفته بأغلبية 117 صوتا مؤيدًا مقابل 174 معارضًا وامتناع 57 نائبًا عن التصويت، بحسب وكالة الأنباء السويدية "تي تي". وفي السويد يُنتخب رئيس الحكومة السويدية طالما لم تصوت أغلبية مطلقة من 175 نائبًا ضده.


واستقال لوفين مطلع تشرين الثاني الحالي، بعد سبع سنوات في السلطة من منصبي زعيم الاشتراكيين الديموقراطيين ورئيس الوزراء، في خطوة متوقعة هدفها منح الشخصية التي ستخلفه وقتا كافيا للاستعداد لانتخابات أيلول 2022.

 

بترا

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