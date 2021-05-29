السويد تدرس فرض ضريبة المليونير

الوكيل الإخباري- أكدت وزيرة المالية السويدية، ماجدالينا أندرسون، أن الحزب الإشتراكي الديمقراطي الحاكم يريد فرض "ضريبة المليونير" حتى يساهم الأغنياء بشكل أكبر في دعم نظام الرعاية الإجتماعية بالبلاد.



وقالت أندرسون: "بالرغم من زيادة رواتب الفقراء 50% منذ التسعينات، فقد تضاعف دخل الأغنياء الذين يمثلون 1% من السكان أكثر من 3 أضعاف".

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وأضافت: "يمكن أن يزيد عدم المساواة من خطر تعزيز المشاعر الإستبدادية والشعبوية، ونطرح عدداً من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل"، مشيرة إلى أنه يجب أن لا تشمل هذه الضريبة العقارات، وأن يكون لها حد أقصى، دون تفاصيل تذكر عن الخطة التي طرحها حزبها، وليس الحكومة السويدية .



وقالت وسائل إعلام عالمية، بأن الفجوة تزايدت بين الأغنياء والفقراء في السويد خلال العقود الأخيرة، بالرغم من أن البلاد ما زالت من بين أكثر الدول مساواة من الناحية الإجتماعية في العالم.



المصدر- روسيا اليوم