السويد تقر رسميا دفع رواتب للأجداد ليقوموا برعاية أحفادهم

الوكيل الإخباري-

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دشنت السويد قانونًا جديدًا، يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل.ويأتي هذا التطور بعد موافقة البرلمان السويدي، الذي يتألف من 349 عضوًا، في ديسمبر الماضي على اقتراح الحكومة بشأن تحويل بدل الوالدين.ويأتي هذا بعد 50 عامًا من تبوء الدولة الاسكندنافية الصدارة بوصفها أول دولة في العالم تقدم إجازة أبوية مدفوعة الأجر للآباء وليس فقط الأمهات.وبموجب القانون يمكن للوالدين تحويل جزء من بدل إجازة الوالدين السخي إلى أجداد الطفل.ويمكن للزوجين تحويل 45 يومًا كحد أقصى للآخرين، بينما يمكن للوالد الوحيد تحويل 90 يومًا، وفقًا لوكالة التأمين الاجتماعي، وهي وكالة حكومية تدير نظام التأمين الاجتماعي.وهذه الدولة الاسكندنافية، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، والمعروفة بنظام الرعاية الاجتماعية الممول من دافعي الضرائب، قامت على مدى أجيال ببناء مجتمع يتلقى فيه الأشخاص الرعاية من المهد إلى اللحد.ففي السويد يحق لك الحصول على إجازة من العمل عند ولادة طفلك، وتقوم الدولة بدفع إعانة الوالدين لمدة 480 يومًا، أو نحو 16 شهرًا، لكل طفل.ومن بين هذه الأيام يتم حساب التعويض عن 390 يومًا على أساس الدخل الكامل للشخص، بينما يحصل الأشخاص على مبلغ ثابت قدره 180 كرونة (17 دولارًا) في التسعين يومًا المتبقية.وهناك أيضًا مزايا أخرى للآباء في السويد، إذ يمكنهم العمل عدد ساعات أقل حتى يبلغ الطفل 8 سنوات، بينما يمكن لموظفي الحكومة الحصول على هذه الساعات المخفضة حتى بلوغ الطفل 12 عامًا.