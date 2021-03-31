الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 05:02 م

السويد: قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة

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الوكيل الإخباري- قال كبير علماء الأوبئة السويدي أندرس تيجنيل، إن "قواعد الإغلاق أثبتت أنها ليست ناجحة"، معتبرا أن القيود الأكثر صرامة ليست هي السبيل للسيطرة على الموجة الثالثة من كورونا في البلاد.

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وأشار تيجنيل إلى أن "ما نحتاجه هو المزيد من الالتزام بالنصائح والقيود الموجودة.. أنا مقتنع للغاية بأننا نفذنا بالفعل أهم الإجراءات"، مبينا أن "معدل الإصابات التي سجلت الأسبوع الماضي، أثارت الشكوك حول مدى نجاح عمليات الإغلاق".

وأضاف: "ربما الإغلاق له تأثير على المدى القصير، لكن عندما تنظر إليه طوال فترة الوباء، يصبح لديك شكوك حوله أكثر فأكثر".

يذكر أن المدارس بقيت مفتوحة بشكل أساسي خلال الوباء، لكن الحكومة شددت تدريجيا القيود المفروضة على التجمعات العامة وساعات عمل المطاعم ،بالإضافة إلى تدابير أخرى.

هذا وشهدت السويد التي تجنبت عمليات الإغلاق الصارمة، زيادة بنسبة 10٪ تقريبا في حالات الكورونا التي تحتاج للدخول إلى أجنحة العناية المركزة الأسبوع الماضي، بينما ارتفع عدد الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم.

 

المصدر: روسيااليوم


 




 

 


 

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