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السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد

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السبت، 12-11-2022 09:03 ص

السويد: لن تظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم،  إن بلاده لن تنشر أسلحة نووية على أراضيها بعد انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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ووفقا لوزير الخارجية السويدي، ستحذو ستوكهولم حذو جارتيها، الدنمارك والنرويج، اللتين لا توجد على أراضيهما هذه الأنواع من الأسلحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله: "هذا هو الموقف طويل الأمد لحزب التحالف المعتدل.. لن نعتزم أبدا تغيير شروط الطلب الذي قدمته الحكومة السابقة".

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "بروليتارين" (Proletaren) السويدية إنه بعد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، ستظهر الأسلحة النووية على أراضي البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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