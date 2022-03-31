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الخميس، 31-03-2022 10:33 ص

السويد : ممكن أن نقدم طلباً للانضمام للناتو

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الوكيل الإخباري-أعلنت رئيسة وزراء السويد ماغدالينا أندرسون، الأربعاء، أنّها "لا تستبعد" أن تقدّم بلادها طلباً للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بسبب الاجتياح الروسي لأوكرانيا، في تغيير أساسي في موقفها الذي كان حتى اليوم يرفض انضمام ستوكهولم لأي تحالف عسكري.

وقالت أندرسون في مقابلة مع قناة "إس في تي" التلفزيونية العمومية: "لا أستبعد بأيّ حال من الأحوال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي".

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وأضافت زعيمة الحزب الديمقراطي الاجتماعي "أريد أن نجري تحليلاً معمّقاً للإمكانيات المتاحة أمامنا في هذا الوضع، والتهديدات والمخاطر المرتبطة بها، لاتخاذ القرار الأفضل بالنسبة للسويد".


والسويد ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي وهي رسمياً غير منحازة عسكرياً، على الرّغم من أنّها شريك لحلف الأطلسي وتخلّت بعد انتهاء الحرب الباردة عن خط الحياد الصارم.


وهذه أول مرة تفتح فيها رئيسة وزراء السويد الباب أمام احتمال الانضمام للحلف العسكري الغربي.


وكانت أندرسون قالت في 24 فبراير، في اليوم الذي بدأ فيه الاجتياح الروسي لأوكرانيا، إنه "في مثل هذه الحالة، من الأهمية بمكان أن يظل خط السويد في سياستها الأمنية دون تغيير".


وفي 8 مارس، أثارت رئيسة الوزراء جدلاً بقولها إنّ طلب بلادها الانضمام للحلف الأطلسي يهدّد "بزعزعة" الأمن في شمال أوروبا.

 

سكاي نيوز

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