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الأحد، 17-07-2022 02:12 م

السيارات تقف في طوابير طويلة في سريلانكا للحصول على الوقود

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الوكيل الإخباري- أفاد مراسل "نوفوستي"، من مدينة كولومبو أكبر مدن سريلانكا، بأن السيارات تقف في طوابير طويلة في المدينة للحصول على الوقود.

ومن يتجول في المدينة يوم الأحد، سيتمكن من رؤية خطوط عربات توك توك (سيارة أجرة محلية ذات ثلاث عجلات) والسيارات العادية في أجزاء مختلفة منها، في انتظار فرصة التزود بالوقود.

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ويشار إلى أن سريلانكا، تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلالها عام 1948.

وكان آلاف المتظاهرين خرجوا في فترة سابقة إلى شوارع كولومبو مطالبين باستقالة الرئيس غوتاباي راجاباكسا، وجرى خلال الاحتجاجات اقتحام منزل رئيس البلاد، ثم منزل رئيس الوزراء، وهو ما اضطر الرئيس للفرار من البلاد ومن ثم الاستقالة رسميا.

 

 

 




 

 


 

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