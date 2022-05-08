الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ضبط باص عمومي يقوم بتحميل 31 راكباً اضافياً

الوطني للبحوث الزراعية يبحث التعاون مع المؤسسة البرازيلية

الامن العـام يكشف سبب ازمة السير على طريق المطار

ضانا تشهد حركة سياحية نشطة خلال عطلة العيد

ورشة عمل حول التسويق الإلكتروني في إربد

السيدة الأميركية الأولى تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

مدير عام متحف الأردن يلتقي وفداً من منظمة السياحة العالمية

حملة توعوية في الطفيلة عن البرامج المهنية

الاقتصاد النيابية: معدل ضريبة المبيعات لن يتضمن رفع أي من النسب الضريبية

الأحوال المدنية تنجز 985 معاملة خلال عطلة عيد الفطر

الأحد، 08-05-2022 05:50 م

السيدة الأميركية الأولى تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

w


الوكيل الاخباري - قامت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن بزيارة لم يُعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا الأحد؛ لإبداء الدعم لشعبها وسط الهجوم الروسي، حيث زارت مدرسة تُستخدم كمأوى مؤقت والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، وذلك وفقا لتقرير من ممثل عن وكالات الأنباء.

وقالت بايدن "رأيت أنه من المهم أن أظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن هذه الحرب وحشية، وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

زيارة نادرة للرئيس السوري إلى إيران

_101208651_0ccccdd3-84b3-4782-a6aa-d1a172225fbe

لبنان .. 15 ايار موعد اجراء الانتخابات النيابية في البلاد

رجل يسير أمام أنقاض مبنى في كييف بأوكرانيا دمره القصف الروسي

أوكرانيا تعلن مقتل 225 طفلا منذ بدء الهجمات الروسية

Somali-Elections-2021-Outlook

الصومال.. بدء استقبال طلبات الترشيح للانتخابات الرئاسية

السيسي-1

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة غداة الهجوم الإرهابي في سيناء

قرار-يوناني-يعتبر-تركيا-دولة-آمنة-ويمكن-إعادة-السوريين-إليها

اليونان.. العثور على 106 مهاجرين غير شرعيين على ساحل جزيرة كوس

أخبار متعلقة
4202225213717380690482

كييف تعلن إجلاء جميع النساء والأطفال من مصنع آزوفستال بماريوبول

5

الحرب الروسية تفقد أوكرانيا ثلث إنتاجها من القمح

2

الجيش الروسي “يدمّر” مقر قيادة القوات الأوكرانية في لوسكوتوفكا

e

روسيا: اجتماع حول سوريا بصيغة “أستانا” أواخر الشهر الجاري

ب

الاتحاد الأوروبي يضع اللمسات الأخيرة على قرار فرض حظر تدريجي على النفط الروسي

1120211872055170562234

روسيا : نؤيد استمرار المفاوضات مع أوكرانيا للوصول لمسودة اتفاق