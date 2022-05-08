السيدة الأميركية الأولى تقوم بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لأوكرانيا

الوكيل الاخباري - قامت السيدة الأولى الأميركية جيل بايدن بزيارة لم يُعلن عنها مسبقا إلى أوكرانيا الأحد؛ لإبداء الدعم لشعبها وسط الهجوم الروسي، حيث زارت مدرسة تُستخدم كمأوى مؤقت والتقت بالسيدة الأولى لأوكرانيا أولينا زيلينسكا، وذلك وفقا لتقرير من ممثل عن وكالات الأنباء.



وقالت بايدن "رأيت أنه من المهم أن أظهر للشعب الأوكراني أن هذه الحرب يجب أن تتوقف، وأن هذه الحرب وحشية، وأن شعب الولايات المتحدة يقف إلى جانب شعب أوكرانيا".

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