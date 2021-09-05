السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تستأنف التدريس الجامعي حضوريا

الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض السبت، أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في اعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.



وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بامكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".



وأشارت الصحيفة الى أن السيدة الأولى ستدرس أصول الكتابة الاكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.



وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها نائبا لباراك أوباما، وهي تعد أول سيدة أميركية أولى تجمع بين دورها في البيت الابيض ووظيفة خارج الرئاسة.



ولطالما أكدت جيل بايدن أنها ستواصل التدريس بعد وصولها إلى البيت الأبيض.

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