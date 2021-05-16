السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

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وقال التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة".



وكان سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، على فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر.

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