الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الضفة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي

عجلون: وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

إربد: تجار وصحفيون ينفذون وقفة نصرة للقدس وغزة

الاحتلال يطلق النار على متظاهرين جنوب لبنان

السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

توضيح من وزارة الصحة حول الحصول على مطعوم كورونا

ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 197

قرار بشأن ساعات الحظر الجزئي بالاردن

شاهد: لحظة عملية دهس عدد من شرطة الاحتلال بحي الشيخ جراح

توجيهات حكومية بخصوص دوام الموظفين

الأحد، 16-05-2021 09:57 م

السيسى يصدر توجيها بشأن مصابي غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

909380ba-6050-41d0-94bd-ba2c2c0e848c


الوكيل الاخباري - وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة.

اضافة اعلان
 

وقال التليفزيون المصري، في نبأ عاجل، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى، أصدر توجيهات بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال جرحى غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة". 

وكان سفير دولة فلسطين في مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح، شكر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، على فتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين وعلاجهم في مصر.

المصدر

 




 

 


 

إقرأ ايضا
44

الاحتلال يطلق النار على متظاهرين جنوب لبنان

جط

الحكومة الجزائرية توافق على فتح الحدود جزئيا قريبا

حزب

الصين وتونس والنرويج تصدر بيانا مشتركا بشأن الأوضاع في فلسطين

حزب

مسيرة في العاصمة القبرصية دعما لفلسطين

عرابق

كشف الأسماء المطروحة لمنصب وزير الصحة العراقي

جزائر

الجزائر: يجب اتخاذ موقف حازم لإنهاء الاحتلال في فلسطين

أخبار متعلقة
60a0e8714236047be01c1c3f

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

السيسي

السيسي يوجه رسالة لمجموعة من المصريين في الشارع

55a74730-afa6-4c08-ab79-049434184652_16x9_1200x676

السيسي يعلق على مقتل رئيس تشاد