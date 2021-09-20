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الإثنين، 20-09-2021 06:30 م

السيسي: الظرف الدولي الدقيق يفرض علينا مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة

السيسي


الوكيل الإخباري - قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن الظرف الدولي الدقيق يفرض على مصر مواجهة تحديات عالمية شديدة الصعوبة.

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وأوضح السيسي أمام اجتماع "أهداف التنمية المستدامة" على هامش اجتماعات الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة: "نجاحنا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يكتسب اليوم أهمية متزايدة".


وتابع: "رؤية مصر تبلورت في مبادرة حياة كريمة التي تعد أحد أكثر البرامج التنموية طموحا وشمولا".


وأضاف الرئيس المصري أن "النجاح الذي استطاعت مصر تحقيقه لم يتحقق دون تضحيات أثبت من خلالها المواطن المصري قدرته على تحمل الصعاب في سبيل بناء وطنه".


وأكد الرئيس المصري أن مصر تواصل بخطى ثابتة، ورغم كل التحديات، تنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي
وقال السيسي، إن نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي برهنت على صواب الرؤية المصرية وباتت محل إشادة دولية واسعة من مؤسسات التمويل الدولية.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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