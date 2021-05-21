الجمعة 21-05-2021
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الجمعة، 21-05-2021 10:17 ص

السيسي: تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي

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الوكيل الاخباري - عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، عن تقديره للرئيس الأمريكي جو بايدن "لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة" في قطاع غزة.

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وقال السيسي في تغريدة عبر تويتر "تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزة.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية.

 

وأضاف: "وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة .. وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة". 


وتابع: "فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن" لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة".

 

وفجر اليوم الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الساعة التي حددها وسطاء مصريون.


سبوتنيك

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