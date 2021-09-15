السيسي: مصر ستدعم العراق لاستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي

الوكيل الاخباري- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعداد مصر الكامل لدعم العراق فى كافة المجالات لبلوغ الهدف الاستراتيجي، باستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي.

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وشدد الرئيس المصري خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية فى رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية.



وأكد السيسي على رفض مصر كافة التدخلات الخارجية في شؤون العراق، والتزامها بمبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: روسيا اليوم