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الأحد، 05-09-2021 11:42 م

السيسي يبحث مع نظيره الإسرائيلي جهود إعادة إحياء عملية السلام

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الوكيل الإخباري -  بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي إسحق هيرتصوغ، جهود وسبل إعادة إحياء مباحثات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس هيرتصوغ عبر عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.


كما تطرق الاتصال إلى العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، إضافة إلى جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.

بترا 

 

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