الأحد 16-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

بدء حملة للتطعيم ضد كورونا لمدارس القطاع الخاص في عمّان وإربد الأربعاء

تعميم بخصوص تجديد تصاريح التنقل

آخر ما كتبه شهيدان في غزة قبل أن يرتقيا- شاهد

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

33 شهيداً في مجزرة شارع الوحدة وسط مدينة غزة

الصحة: الفرق في الحالات النشطة لكورونا سببه اعتماد أسبوعين مدة الشفاء

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

202 شهيد حصيلة عدوان الاحتلال في فلسطين

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

الخارجية : نتابع اعتقال أردنيين تسللا إلى حدود الأراضي الفلسطينية

الأحد، 16-05-2021 02:11 م

السيسي يبدأ زيارة إلى باريس للمشاركة في مؤتمرين حول دعم السودان وإفريقيا

60a0e8714236047be01c1c3f


الوكيل الإخباري- يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية.

وسيشارك السيسي في المؤتمرين (17 و18 مايو) وذلك تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان على الصعيدين الإقليمى والدولي.

ويعتزم السيسي خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" التركيز على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية الهامة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وخلال أعمال "قمة تمويل الاقتصادات الإفريقية" سيلقي الرئيس المصري الضوء  على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمي، بما يساهم في تحقيق نمو اقتصادي في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الإفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.

هذا ويتضمن برنامج زيارة السيسي إلى فرنسا أيضا عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي عددا من اللقاءات مع المسؤولين الفرنسيين، وكذلك مع رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، وذلك لبحث سبل دفع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

اضافة اعلان
 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
60a0fdf842360474582875cf

تونس.. وقفة تضامنية مع فلسطين تتحول إلى مسيرة حاشدة

مو

أوغلو: تركيا تؤيد تشكيل قوات دولية لحماية الفلسطينيين

صاروخ

فقدان السيطرة على صـ.ـاروخ جديد وشركة أمريكية تكشف تفاصيل مثيرة

السعودية

وزير خارجية السعودية: الاحتلال يقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين

60a0c54b4c59b713f751a7a5 (1)

بكين توضح موقفها من الصراع الفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي

بايدن

مستشار الرئيس اليمني: إدارة بايدن فشلت في امتحان حقوق الإنسان

أخبار متعلقة
55-17

البرهان السوداني يبدأ اليوم زيارة رسمية للإمارات

2021-04-29t043739z_2054486049_rc2g5n91h3qv_rtrmadp_3_space-exploration-china-tianhe-1-1170x600

ولاية سودانية تتأهب لاحتمال سقوط الصاروخ الصيني

صاروخ

بعد السودان.. وجهة جديدة محتملة للصاروخ التائه

صصصص

تحسبا لسقوط الصاروخ الصيني.. طوارئ ورعب في هذا البلد العربي !

medium_2021-05-04-f92ed13fa3

وفد من الكونغرس الأمريكي يصل الخرطوم في زيارة رسمية

سودان

رئيس وزراء السودان يعين حاكما جديدا لإقليم دارفور