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الثلاثاء، 14-12-2021 03:46 م

السيسي يبعث رسالة إلى نظيره القبرصي

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الوكيل الإخباري-سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري رسالة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس، خلال زيارة شكري مؤخرا للعاصمة القبرصية نيقوسيا.

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وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أن الزيارات بين البلدين تعكس الرغبة المشتركة في التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية.


وأضاف السفير حافظ، أن اللقاء تناول عدداً من مشروعات التعاون المطروحة في عدة مجالات، أبرزها الطاقة والزراعة والنقل، وأهمية متابعة التعاون في مجال الربط الكهربائي، خاصةً عقب التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا الشأن في أكتوبر 2021 وما تلاها من مذكرة تفاهم ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان للربط الكهربائي.


وأكد الوزير شكري على دور منتدى غاز شرق المتوسط في دعم التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بالمنطقة.

روسيا اليوم

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