السبت 21-05-2022
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السبت، 21-05-2022 02:04 م

السيسي يتحدث عن تكلفة أحد أهم المشروعات في مصر

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الوكيل الاخباري- كشف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تكلفة الزراعة في مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، أعلى بكثير من أي مكان في الدلتا.

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وخلال افتتاح مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، أوضح السيسي أن "إجراءات الدولة تحتاج الكثير من الفهم والدراسات لتحديد جدوى المشروع والخطط المستقبلية"، لافتا إلى أنه "يجب الانتهاء من مراحل مشروع "مستقبل مصر" بأسرع وقت ممكن".

وشدد الرئيس السيسي على أنه "حريص على أن يرى الشعب المصري كافة الإنجازات والتطورات والنتائج"، مؤكدا أن "هناك العديد من المشروعات الأخرى، مثل توشكى وبني سويف والمنيا، وأن تكاليف هذه المشاريع أكبر من أي تكلفة تقام في الدلتا".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السيسي كان قد عقد اجتماعا، لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي، ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديدة، لاستصلاح إجمالي مساحة 2.2 مليون فدان، إذ أن مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي المقام على 500 ألف فدان، بامتداد طريق محور الضبعة في الاتجاه الشمالي الغربي، يعد من أهم المشروعات الزراعية التي دشنتها الدولة، لتعظيم الفرص الإنتاجية في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، حيث يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للأشخاص، وسد الفجوة في السوق ما بين الإنتاج والاستيراد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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