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الخميس، 11-02-2021 04:36 م

حول العلاقات بين البلدين

السيسي يتسلم رسالة من العاهل السعودي

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تسلم رسالة من ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود حول العلاقات بين البلدين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي إن الرسالة تناولت عددا من موضوعات التعاون الثنائي، كما تضمنت "التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية".


من جانبه "طلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى العاهل السعودي وولى العهد، مؤكدا الخصوصية الاستراتيجية التي تتسم بها العلاقات المصرية السعودية وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها، لا سيما في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها".


وتم التوافق "على استمرار تطوير التعاون والتشاور البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلا عن تدعيم أواصر التضامن العربي".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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