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الخميس، 27-05-2021 04:11 م

السيسي يحذر من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة

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الوكيل الإخباري- حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة، وذلك خلال زيارته الحالية إلى دولة جيبوتي.

كما أكد الرئيس المصري، على رفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.

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وأوضح الرئيس المصري أنه استعرض مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة المستجدات الخاصة بقضية سد النهضة، وهو الملف الذي يمس المصالح الحيوية للمنطقة برمتها، مؤكدًا على حتمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة، وبما يحقق مصالح الجميع، ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلدان وشعوب المنطقة.


المصدر- روسيا اليوم

 




 

 


 

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