الثلاثاء 14-09-2021
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الثلاثاء، 14-09-2021 03:52 م

السيسي يحصي عدد السكان غير المصريين في مصر

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الوكيل الاخباري- صرح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن هناك نحو 5 إلى 6 ملايين غير مصري يعيشون في مصر، وهؤلاء ليسوا لاجئين ولا يعيشون في معسكرات.

وقال السيسي: "يعيش هؤلاء وسطنا كمواطنين مصريين، مع أكثر من 100 مليون مصري، ونقدم لهم كافة الخدمات والأمور الحياتية".

وأشار إلى أن غير المصريين الذين يعيشون في مصر ممكن يكونوا عدد سكان دولتين أو ثلاثة لهم موازناتهم وإنفاقهم العام.

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وجاءت هذه التصريحات خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الحالي 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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