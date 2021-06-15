الثلاثاء 15-06-2021
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الثلاثاء، 15-06-2021 03:38 م

السيسي يدعو أمير قطر لزيارة مصر

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الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الخارجية المصرية عن محتوى رسالة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، التي سلمها وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته أمس للدوحة.

وأوضحت الخارجية المصرية أن الرسالة تضمنت الإعراب عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، والتطلع لاستمرار الخطوات المتبادلة بهدف استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، اتساقًا مع ما يشهده مسار العلاقات المصرية القطرية من تقدم ملموس ورغبة في تسوية كافة المسائل العالقة في إطار ما نص عليه "بيان العلا".

وأكدت أن الرسالة حملت دعوة من الرئيس المصري إلى أمير قطر لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة.

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المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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