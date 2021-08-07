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السبت، 07-08-2021 03:48 م

السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي

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الوكيل الاخباري- استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، وزير الدفاع العراقي الفريق جمعة عناد سعدون.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى السيسي من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تضمنت ”التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق.

وثمن الوزير ”الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقا استراتيجيا للأمة العربية، خاصة فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية“.

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المصدر: إرم

 




 

 


 

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